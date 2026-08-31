Sheinbaum rechaza becas por promedio y defiende apoyos universales para estudiantes

...

Claudia Sheinbaum criticó los esquemas de becas que distinguen a los alumnos por sus calificaciones y confirmó la continuidad de los apoyos económicos para todos los estudiantes de escuelas públicas en el ciclo escolar 2026‑2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 09:36 AM.
En México y editada el 31/08/2026 09:48 AM.