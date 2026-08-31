Sheinbaum rechaza becas por promedio y defiende apoyos universales para estudiantes

Durante la conferencia matutina del lunes, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó los programas de becas que se otorgan únicamente a estudiantes con promedios de nueve y diez, como el anterior “Niñas y Niños Talento”. Consideró que estos esquemas generan desigualdad en el aula y no fomentan la educación ni la formación integral.
Sheinbaum anunció que, a partir del ciclo escolar 2026‑2027, los apoyos económicos serán universales para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas, tanto a nivel federal como local. La beca “Mi Beca para Empezar” en la CDMX y la beca Rita Cetina a nivel nacional garantizarán recursos a más de veinte millones de estudiantes, sin distinción de rendimiento académico.
El monto de la beca en primaria es de $2,500 pesos por estudiante, destinados a uniformes, útiles y calzado. Mario Delgado, secretario de Educación, señaló que la cobertura es total en primaria, secundaria y preparatoria; cerca de diez millones de alumnos de primaria ya recibieron la beca Rita Cetina.
Sheinbaum enfatizó que la prioridad es evitar que la situación económica obligue a los niños a abandonar la escuela. “No queremos que nadie salga de la escuela por un motivo económico. El salón de clase no debe ser un espacio de diferenciación”, afirmó la mandataria.
Asimismo, presentó la plataforma “Mi Derecho Mi Lugar”, que asigna preparatorias según la ubicación e intereses del estudiante, eliminando los exámenes de admisión que, según ella, fomentan la deserción. La presidenta subrayó que todas las escuelas de educación media superior deben considerarse buenas y que el nuevo programa “ABC de las emociones” incorporará la enseñanza de la igualdad, la solidaridad y el trabajo colectivo.
Con estas medidas, la administración de Sheinbaum busca consolidar una política educativa basada en la igualdad de derechos y oportunidades, priorizando la solidaridad sobre la competencia individual.