SRE registra 152,466 casos de protección consular y denuncia 17 muertes de mexicanos en EE. UU.

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Entre septiembre 2025 y junio 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores atendió 152,466 solicitudes de protección consular, un aumento del 21.4 % respecto al periodo anterior, y presentó veinte acciones legales por la muerte de 17 connacionales bajo custodia del ICE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:09 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:20 AM.