SRE registra 152,466 casos de protección consular y denuncia 17 muertes de mexicanos en EE. UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en el lapso comprendido entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se atendieron 152,466 casos de protección consular, lo que representa un incremento del 21.4 % respecto al periodo inmediato anterior. El titular de la dependencia, Roberto Velasco, explicó que, además de la atención a los solicitantes, la cancillería ha dado seguimiento al fallecimiento de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Para responder a estos hechos, la SRE ha emprendido veinte acciones legales ante fiscalías estatales y de condado, gestiones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado, una denuncia ante el Departamento de Justicia (DOJ) y ha iniciado diálogos con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En una reciente reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, Velasco revisó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, alineada con los cuatro principios señalados por la presidenta Claudia Sheinbaum: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.
Durante el encuentro, el canciller también abordó el caso de los 17 fallecidos, precisando que las denuncias penales fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la SRE, con el objetivo de que se investiguen las responsabilidades y se haga justicia.
La estrategia del gobierno mexicano se sustenta en tres pilares: (1) seguimiento a las denuncias penales; (2) asistencia económica a los familiares para la repatriación de restos y servicios funerarios; y (3) asesoría legal integral.
La SRE reiteró su compromiso de proteger a los mexicanos en el extranjero y de ejercer la diplomacia activa para garantizar el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas por parte de las autoridades estadounidenses.