Explosión de mina antipersona mata a militar de Fuerzas Especiales en Tumbiscatío, Michoacán

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Un agente del Primer Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano falleció tras la detonación de una mina antipersona en la zona serrana de Playitas, Tumbiscatío. El incidente eleva a 18 el número de explosiones registradas en Michoacán, con 14 muertos y 20 heridos, y refleja la escalada de violencia entre el CJNG y grupos locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 08:55 AM.
En México y editada el 01/09/2026 09:04 AM.