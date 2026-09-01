INE rechaza nuevo emblema de Somos por usar la silueta de México

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó mayoritariamente en contra del logotipo propuesto por el partido Somos, al considerar que la silueta de la República Mexicana sigue vulnerando la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El partido aceptó el cambio de nombre, pero el emblema sigue sin autorización, lo que ha generado críticas de sus dirigentes por una supuesta decisión autoritaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 11:34 AM.
En México y editada el 01/09/2026 01:07 PM.