Marina y FGR confiscan 800 mil litros de huachicol en Huejotzingo, Puebla

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Tras ejecutar una orden de cateo, la Marina, la Fiscalía General de la República y otras dependencias aseguraron cerca de 800 mil litros de combustible ilícito valorado en 16.85 millones de pesos en un inmueble de Huejotzingo, Puebla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 06:00 AM.
En México y editada el 01/09/2026 06:11 AM.