Marina y FGR confiscan 800 mil litros de huachicol en Huejotzingo, Puebla

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), incautó aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo en un predio de Huejotzingo, Puebla, tras ejecutar una orden de cateo vinculada a una investigación por delincuencia organizada.
El material confiscado, cuyo valor se estima en 16,851,000 pesos, estaba almacenado en tres tractocamiones con tanques de 20,000 litros, 39,500 litros y 20,000 litros, respectivamente, todos abastecidos al momento del operativo. Además, se aseguraron muestras de líquido de apariencia oscura, equipos de cómputo y diversa documentación de interés investigativo.
El cateo se realizó con la participación de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes documentaron cada bien y sellaron el inmueble, que pertenece a una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos. No se reportaron detenciones al momento de la publicación del comunicado.
Esta acción forma parte del plan del Gabinete de Seguridad para combatir el robo, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles, un delito que afecta la seguridad pública y el patrimonio del Estado. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando de manera articulada para frenar el mercado ilegal de hidrocarburos en todo el país.