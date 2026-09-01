Mauricio Vila Dosal asume la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado

El lunes 31 de agosto, el Senado de la República eligió a Mauricio Vila Dosal, senador por Yucatán, como vicepresidente de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la 66ª Legislatura, en la sesión previa de senadores.
La Mesa Directiva quedó integrada por Higinio Martínez Miranda como presidente; Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín como vicepresidentes; y un grupo de secretarios encabezado por María Martina Kantún Can, Alejandra Arias Trevilla, Claudia Edith Anaya Mota, Lizeth Sánchez García, Simey Olvera Bautista, Gina Campuzano González, Juanita Guerra Mena y Néstor Camarillo Medina.
Al asumir su encargo, Vila Dosal declaró que llega con mayor experiencia y una agenda legislativa clara, sustentada en su reciente formación académica en la Universidad de Harvard. Allí profundizó en temáticas como inteligencia artificial, ciberseguridad, medio ambiente, atracción de inversiones y desigualdad, áreas que, según el senador, definirán el futuro de México.
El legislador subrayó que su gestión privilegiará el diálogo y la construcción de consensos. Anunció que presentará propuestas concretas en materia de IA y ciberseguridad, así como iniciativas para atraer inversiones, basadas en modelos internacionales estudiados durante su paso por Harvard y en la experiencia adquirida como gobernador de Yucatán.
Vila Dosal concluyó reafirmando su compromiso con los ideales y principios que lo representan, y prometió atender de manera responsable y propositiva todas las iniciativas que se presenten durante el presente año legislativo.