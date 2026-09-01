Mauricio Vila Dosal asume la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado

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El senador yucateco Mauricio Vila Dosal fue elegido vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado para la 66ª Legislatura, prometiendo impulsar iniciativas en IA, ciberseguridad, medio ambiente e inversión tras su formación en Harvard.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 06:02 AM.
En México y editada el 01/09/2026 06:18 AM.