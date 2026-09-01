Oposición respalda a Grecia Quiroz en el INE ante agresiones de Morena

...

En el Consejo General del INE, PRI, Movimiento Ciudadano y Somos México defendieron a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunciando hostigamiento y violencia política de género impulsados por sectores morenistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 08:51 AM.
En México y editada el 01/09/2026 09:02 AM.