Oposición respalda a Grecia Quiroz en el INE ante agresiones de Morena

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes del PRI, Movimiento Ciudadano y Somos México se unieron para expresar su solidaridad con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y para condenar lo que calificaron como una campaña de hostigamiento y violencia política de género proveniente de sectores morenistas.
El partido Somos México abrió la discusión calificando de “virulentos” los comentarios y posicionamientos que se han difundido contra la alcaldesa tras la muerte de su esposo, Carlos Manzo. Señalaron que se han usado especulaciones personales y su condición de mujer para intentar desprestigiarla, una práctica que, según el representante del partido, no debe guiar el debate público.
El representante del PRI reiteró la condena a los ataques, subrayando que la violencia de género en el ámbito político constituye una violación a los derechos humanos y a la democracia. Por su parte, Movimiento Ciudadano manifestó su solidaridad, recordando la declaración de su dirigente Jorge Álvarez Máynez, quien afirmó que los ataques a Grecia Quiroz ponen de manifiesto la convicción democrática de quienes buscan impedir que una mujer se organice, construya una alternativa y compita por el poder público.
Los tres partidos coincidieron en que la creciente popularidad de Grecia Quiroz en las encuestas preliminares para la renovación de la gubernatura de Michoacán en 2027 ha motivado su acercamiento a la posible candidatura independiente de la alcaldesa. Hasta la fecha, Quiroz no ha anunciado una afiliación oficial a ningún partido, pero la oposición ha manifestado su interés en sumarse a su proyecto político.
En conclusión, la oposición utilizó la mesa del INE como plataforma para denunciar lo que consideran una guerra sucia contra Grecia Quiroz, instando a que el debate electoral se centre en propuestas y no en ataques de género.