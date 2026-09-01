Raúl Bolaños Cacho (PVEM) asume la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

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Con 432 votos a favor, el diputado oaxaqueño del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cacho Cué, fue elegido presidente de la Mesa Directiva para el último año de la LXVI Legislatura, sustituyendo a la panista Kenia López Rabadán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 06:00 AM.
En México y editada el 01/09/2026 06:16 AM.