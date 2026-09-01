Raúl Bolaños Cacho (PVEM) asume la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados eligió este lunes, 2 de septiembre, a Raúl Bolaños Cacho Cué, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente de la Mesa Directiva para el tercer y último año de la LXVI Legislatura. La votación, realizada mediante el nuevo tablero electrónico, contó con 432 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones.
Bolaños Cacho, legislador oaxaqueño de 38 años, sustituirá a la panista Kenia López Rabadán y dirigirá los trabajos del pleno a partir del 1 de septiembre. La nueva Mesa Directiva quedó integrada por los secretarios Julieta Villalpando Riquelme, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Santa Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Iraís Ballesteros Mancilla.
La elección contó con el respaldo unánime de la bancada de Morena, bajo la coordinación de Ricardo Monreal, en el marco de la alianza legislativa entre ambas fuerzas. Con 63 diputados, el PVEM se consolida como la tercera fuerza política de la Cámara.
En su discurso de toma de protesta, Bolaños Cacho enfatizó que su gestión se regirá por la neutralidad institucional y el respeto a todas las fuerzas políticas. Señaló que su objetivo será garantizar la participación equitativa de mayoría y oposición, favoreciendo el debate y la construcción de acuerdos sobre la confrontación.
Originario de Oaxaca, nació el 2 de junio de 1988 y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Antes de ingresar a la Cámara, ocupó diversos cargos en la administración pública y fue senador de la República. Además, mantiene un vínculo familiar con el comediante Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.
La primera prueba de la nueva Mesa Directiva será el martes, cuando se reciba el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bolaños Cacho anticipó una jornada seria y ordenada, con la expectativa de un debate constructivo entre las distintas fuerzas políticas.