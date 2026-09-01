César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al Congreso de la CDMX

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El secretario de Gobierno, César Cravioto, presentó en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada el Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, resaltando la magnitud de las obras realizadas y el compromiso de la administración con la transparencia y la rendición de cuentas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:48 AM.
En México y editada el 01/09/2026 12:53 PM.