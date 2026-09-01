César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al Congreso de la CDMX

En la apertura de la sesión del Congreso de la Ciudad de México, César Cravioto, secretario de Gobierno, entregó el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien se ausentó para participar en la entrega del informe federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cravioto subrayó que el documento constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, organizado bajo siete ejes que reflejan la forma de gobernar de la administración local.
Entre los resultados más destacados, el informe señala la ejecución de más de 3,000 obras en el espacio público, la conclusión y mantenimiento de 13,000 viviendas nuevas y la realización de 40,000 acciones de mejoramiento habitacional, con 4,000 unidades que recibieron alguna intervención durante el periodo reportado. En el programa de “utopías” habitacionales, ocho se entregaron, cuatro están próximas a inaugurarse y dieciocho continúan en construcción.
En materia de vialidades, se repavimentaron 450 kilómetros con una inversión de 4,000 millones de pesos. Además, se avanzó en los “caminos de mujeres libres y seguras”, con 200 rutas que abarcan 600 kilómetros intervenidos, la instalación de más de 200,000 luminarias y una inversión aproximada de 3,000 millones de pesos.
El sector de agua y drenaje registró 643 obras y acciones con una inversión superior a 7,000 millones de pesos, lo que permitió reducir los daños en viviendas aun en un año de intensas lluvias. En cuanto a electromovilidad, se añadieron 140 kilómetros de rutas y ampliaciones que incluyen Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero.
El informe también destaca la entrega del Jardín Flotante Tlalpan, que ya recibió medio millón de visitantes; la intervención de 777 escuelas públicas beneficiando a más de 200,000 estudiantes; y la construcción o renovación de 316 canchas de fútbol en distintos puntos de la ciudad.
Cravioto enfatizó que el documento no es solo un recuento de obras, sino una herramienta para que el Congreso revise, analice y debata los resultados. Reconoció la labor del personal de limpia, trabajadores sociales, médicas, enfermeros, administrativos, policías, bomberos y maestras, quienes contribuyen diariamente al funcionamiento de la capital.
El Segundo Informe se presentó en cuatro documentos – informe general, resumen ejecutivo, anexo estadístico e informe de las alcaldías – y quedará a disposición del Congreso. Clara Brugada comparecerá el próximo 14 de octubre para presentar su informe y dialogar con los legisladores, mientras que el gabinete se someterá a la glosa y exposición detallada del trabajo de cada secretaría.