Sheinbaum descarta fracturas en la 4T y reafirma soberanía ante tensión con EE. UU.

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En su segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier ruptura interna en la Cuarta Transformación y subrayó que la relación con Estados Unidos se basa en cooperación sin subordinación, mientras el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue generando controversia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 08:30 AM.
En México y editada el 02/09/2026 08:28 AM.