Sheinbaum anuncia inversión histórica de 1.003.326 millones de pesos en programas sociales

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el presupuesto destinado a los programas sociales alcanzará 1.003.326 millones de pesos, la cifra más alta de la historia de México, beneficiando a 42,86 millones de personas en 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 12:17 PM.
En México y editada el 01/09/2026 12:58 PM.