Sheinbaum anuncia inversión histórica de 1.003.326 millones de pesos en programas sociales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el balance de los programas sociales que su gobierno mantiene y amplía, subrayando que este año se asignarán 1.003.326 millones de pesos, la mayor inversión jamás registrada en el rubro.
Esta cifra representa un aumento del 34.5 % respecto a los 745.813 millones de pesos destinados en 2024 y un 244 % más que los 291.525 millones de pesos del 2019, primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según la mandataria, el presupuesto permitirá que los programas sociales lleguen a 42 860 296 personas en 2026, lo que equivale a un crecimiento del 30.5 % respecto a los 32 836 000 beneficiarios de 2025 y del 53.2 % frente a los 27 970 133 de 2024.
Sheinbaum confirmó la continuidad de todos los programas de Bienestar implementados por el anterior gobierno y anunció la incorporación de tres nuevos esquemas: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Entre los programas destacados se encuentran la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior y la Beca Rita Cetina, con la promesa de que “todos los estudiantes están becados”.
La presidenta enfatizó que estos apoyos no son “concesiones del poder”, sino una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanos: “Una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante, un apoyo para quien trabaja la tierra, no son concesiones del gobierno, sino una manera de reconocer el valor del pueblo”.
Los beneficiarios abarcan a estudiantes, madres jefas de familia, adultos mayores, campesinos, pescadores y personas con discapacidad, consolidando los programas sociales como una de las prioridades de la administración de Sheinbaum.