Sheinbaum presenta el Paquete Económico 2027: inversión, bienestar, salud y educación como ejes

Durante la conferencia del 1 de septiembre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el Paquete Económico 2027, describiéndolo como un proyecto responsable que busca consolidar la disciplina fiscal mientras se amplía la inversión en sectores estratégicos como salud, educación y bienestar social.
Sheinbaum subrayó que la reciente Ley de Inversión ya ha permitido acelerar la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo nacional. "Recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni depender exclusivamente del gasto público; implica contar con finanzas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica", afirmó la mandataria.
El nuevo modelo económico, según la presidenta, rompe con décadas de políticas que redujeron la participación estatal y delegaron decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones. En su lugar, se apuesta por una inversión mixta que combina recursos públicos y privados, manteniendo el control del interés público y fortaleciendo la soberanía energética.
En el marco del Plan México, orientado a producir más para el consumo interno, sustituir importaciones y diversificar el comercio exterior, se han publicado dos decretos con incentivos a la inversión privada. Estos decretos contemplan la creación de veinticinco polos de desarrollo económico para el bienestar, de los cuales diez ya están en proceso de implementación.
Con este paquete, el gobierno busca no solo impulsar la infraestructura y la competitividad, sino también garantizar derechos, distribuir la riqueza y consolidar una economía más resiliente y soberana.