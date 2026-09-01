Sheinbaum presenta el Paquete Económico 2027: inversión, bienestar, salud y educación como ejes

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En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Paquete Económico 2027, centrado en inversión pública y mixta, salud, educación y bienestar, y destacó la reciente Ley de Inversión que impulsa la infraestructura nacional sin comprometer la disciplina fiscal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 11:35 AM.
En México y editada el 01/09/2026 12:57 PM.