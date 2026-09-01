Trabajadores agrícolas detonaron cohetones frente a la Segob y exigen atención a sus demandas

En la tarde del lunes, alrededor de las 18:00 horas, manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) colocaron y detonaron una serie de cohetones frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la avenida Bucareli, Ciudad de México. Los artefactos pirotécnicos, dispuestos sobre la vialidad, estallaron de forma consecutiva, generando una densa nube de humo blanco que redujo la visibilidad en la zona.
La protesta, que mantuvo cerrada la avenida Bucareli y desvió el tráfico hacia vialidades aledañas, no derivó en enfrentamientos con la policía ni provocó daños materiales. Los manifestantes caminaron entre el humo, mientras otros permanecían junto a carpas y mantas instaladas en la calle, portando prendas y banderas con los colores de la UNTA.
Los trabajadores agrícolas exigieron a las autoridades federales la atención de sus demandas laborales, centradas en la mejora de las condiciones del campo mexicano. Según los organizadores, alrededor de 250 personas, encabezadas por Álvaro López Ríos, participaron en la jornada de lucha establecida para la semana, después de haberse concentrado previamente en el Monumento a la Revolución.
Ante la falta de respuesta de la Segob, algunos manifestantes lanzaron pintura, lo que motivó al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a emplear polvo extintor para contener la situación. Como consecuencia de la protesta, la circulación del Eje 1 Poniente, desde Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, permaneció cerrada.
Las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la protesta ni sobre las negociaciones con los representantes de la UNTA, mientras los manifestantes permanecen en la zona a la espera de información.