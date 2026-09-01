Trabajadores agrícolas detonaron cohetones frente a la Segob y exigen atención a sus demandas

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Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizaron una protesta en la avenida Bucareli, detonando cohetones que cubrieron la zona de humo blanco, sin registrar enfrentamientos, y demandan que el gobierno federal atienda las condiciones del campo mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 05:59 AM.
En México y editada el 01/09/2026 06:11 AM.