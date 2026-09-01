Descarrila el último vagón del Tren Maya, 123 pasajeros desalojados

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El 31 de agosto, el tren que cubre la ruta Cancún‑Palenque sufrió un incidente de vía a pocos metros de la estación de Campeche. El maquinista detuvo el tren, se evacuó a los 123 pasajeros y se les brindó hidratación y alimentación antes de trasladarlos por vía terrestre a la estación de Edzná. No se reportaron lesionados y la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios investigará el hecho. El resto de los servicios del Tren Maya sigue operando con normalidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 06:04 AM.
En México y editada el 01/09/2026 06:21 AM.