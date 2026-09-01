Descarrila el último vagón del Tren Maya, 123 pasajeros desalojados

A los 50 metros de salir de la estación de San Francisco de Campeche, el último vagón del Tren Maya que recorre la ruta Cancún‑Palenque se descarriló. El maquinista aplicó los protocolos de seguridad y detuvo la marcha del tren sin que se registraran lesionados entre los 123 pasajeros a bordo.
Desde las 16:00 h, el personal de la empresa realizó un descenso ordenado en la estación, proporcionando hidratación y alimentación a los viajeros. Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados por vía terrestre a la estación de Edzná, donde abordaron otro tren para continuar su recorrido.
El Tren Maya informó que la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios ya está integrada y llevará a cabo la investigación técnica del incidente. Mientras tanto, el resto de los servicios opera con normalidad; de requerirse ajustes de horario o itinerario, la empresa los comunicará a los usuarios.
El servicio entre Cancún y Playa del Carmen, reanudado el 15 de agosto, ofrece boletos desde 74 pesos y cuatro corridas diarias, con el objetivo de atender traslados laborales, escolares y turísticos. Sin embargo, el proyecto del Tren Maya registra un desbalance financiero de 867 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, según datos de El Financiero.
En otro orden de ideas, obras del Tren Maya de Carga permitieron al INAH preservar 21 estructuras del asentamiento maya K’oxol Ja’ II en Yucatán, un hallazgo que aporta valiosa información sobre la vida cotidiana de poblaciones no élite entre 400 a.C. y 900 d.C.