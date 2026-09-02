Anaya acusa a Morena de romper sus promesas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

...

El senador panista Ricardo Anaya denunció que el gobierno de Morena, encabezado por Claudia Sheinbaum, mentiría en el Segundo Informe de Gobierno, perpetraría huachicol fiscal y traicionaría al pueblo al proteger a Rubén Rocha Moya y encarcelar a Ernesto Ruffo Appel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:51 AM.
En México y editada el 02/09/2026 08:59 AM.