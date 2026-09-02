Anaya acusa a Morena de romper sus promesas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

En una intervención ante la Cámara de Diputados, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, acusó al gobierno de Morena de incumplir sus tres promesas de campaña: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Anaya sostuvo que el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, contiene datos falsos al afirmar que los delitos han disminuido, particularmente los homicidios, los cuales, según el senador, siguen en aumento y están siendo “maquillados” para presentar una imagen de seguridad que no corresponde a la realidad.
El legislador también denunció la práctica del huachicol fiscal, calificándola de delito que habría causado al erario nacional una pérdida de hasta 600 mil millones de pesos. Propuso la creación de una comisión especial, plural pero presidida por la oposición, con acceso irrestricto a padrones, pedimentos y cuentas para investigar y sancionar a los responsables.
En materia de traición al pueblo, Anaya señaló que el gobierno protege a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Morelos, a quien Estados Unidos ha acusado de vínculos con el crimen organizado. Asimismo, criticó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien el senador describió como un “preso político”.
Finalmente, el senador advirtió que el gobierno está utilizando los lineamientos sobre derechos de audiencias para silenciar a medios de comunicación y a políticos críticos, lo que, según él, constituye una nueva forma de censura.
El PAN, a través de Anaya, reiteró su llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas, y solicitó que el Congreso evalúe la viabilidad de la comisión propuesta para investigar el huachicol fiscal.