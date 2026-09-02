Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad visitará Zacatecas este viernes para informar sobre el atentado con coche bomba que dejó 11 heridos y daños materiales en Ojocaliente, y para actualizar la investigación que apunta al CJNG.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:59 AM.
En México y editada el 02/09/2026 10:14 AM.