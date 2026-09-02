Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante la Mañanera del miércoles que el Gabinete de Seguridad se trasladará a Zacatecas el viernes para ofrecer una explicación directa sobre el ataque con coche bomba ocurrido el domingo 30 de agosto frente a la comandancia de la Policia Municipal de Ojocaliente.
El atentado, que se confirmó como un coche bomba tras los peritajes, provocó la explosión de un vehículo colocado frente a la comandancia, dejando 11 personas heridas y generando daños en decenas de inmuebles y vehículos en los alrededores. Las autoridades estatales de Zacatecas ya investigan la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las líneas principales del caso.
El 31 de agosto, un día después del atentado, la policía de Zacatecas detuvo en el municipio de Cuauhtémoc a Juan Pedro N., de 29 años, como presunto implicado. En el operativo le aseguraron un explosivo artesanal, una granada, ponchallantas, cargadores y sustancias con características de droga, aunque aún no se ha precisado su rol exacto en el ataque.
Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Gobernación ampliará la información el jueves, y que el viernes el Gabinete de Seguridad podrá informar directamente desde Zacatecas. No se especificó qué integrantes del gabinete asistirán ni se ofrecieron detalles adicionales sobre el avance de la investigación.
El atentado también provocó la suspensión del regreso a clases en la cabecera municipal de Ojocaliente y la cancelación de actividades públicas previstas para ese domingo, en medio de una serie de incidentes con explosivos registrados en el estado durante los últimos días de agosto.