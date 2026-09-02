Laura Itzel Castillo solicitará licencia del Senado para asumir la Secretaría de las Mujeres

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La expresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pedirá licencia indefinida a partir del 2 de septiembre para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de las Mujeres, nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:51 AM.
En México y editada el 02/09/2026 08:58 AM.