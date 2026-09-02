Laura Itzel Castillo solicitará licencia del Senado para asumir la Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo, expresidenta de la Mesa Directiva del Senado, solicitará licencia indefinida durante la primera sesión del periodo ordinario del Senado, con efecto a partir del 2 de septiembre, para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, nombramiento oficializado por la presidenta del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 15 de junio de 2026.
En entrevista concedida a Milenio, Castillo señaló que su nuevo encargo implicará retos importantes, entre los que destaca la necesidad de fortalecer la línea telefónica de ayuda 079, operativa las 24 horas del día, los 365 del año, para garantizar la protección y asistencia a las mujeres en todo el país.
Durante su gestión al frente de la Mesa Directiva del Senado, Castillo presentó su informe anual de actividades, en el que resaltó la aprobación de reformas constitucionales de gran trascendencia, la emisión de pronunciamientos institucionales clave y la apertura de espacios en la tribuna del Congreso para el uso de lenguas de los pueblos originarios. Legisladores de diversas fuerzas políticas reconocieron su labor por mantener la conducción parlamentaria basada en el diálogo plural, la prudencia y el respeto al debate democrático.
La transición de Castillo al Ejecutivo federal se formaliza con la notificación a los legisladores en la sesión del miércoles, marcando el inicio de su gestión al frente de la Secretaría de las Mujeres, entidad encargada de diseñar y ejecutar políticas públicas para la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.