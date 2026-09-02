Senadora Malú Micher defiende a morenistas y afirma que ningún cártel nació con la 4T

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En la sesión del Segundo Informe de Gobierno, la senadora de Morena, Malú Micher, rechazó las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios del partido, defendió la estrategia de seguridad de la 4T y explicó el financiamiento de los Programas para el Bienestar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:08 AM.
En México y editada el 02/09/2026 09:10 AM.