Reforma hídrica desprivatiza 5 mil millones de metros cúbicos, anuncia Sheinbaum

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El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revela que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales desprivatizó más de 5 000 millones de metros cúbicos, asignándolos a municipios, comunidades y productores, y que se avanza en la modernización de la infraestructura hidráulica y el saneamiento del agua en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:14 AM.
En México y editada el 02/09/2026 09:38 AM.