Reforma hídrica desprivatiza 5 mil millones de metros cúbicos, anuncia Sheinbaum

En el Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, bajo el principio de que el acceso al agua es un derecho humano, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales desprivatizó más de 5 000 millones de metros cúbicos de recurso hídrico. Dicho volumen se asignó mediante más de 12 000 títulos de concesión a municipios, comunidades y a pequeños y medianos productores, consolidando la visión del agua como bien de la Nación.
El gobierno federal también está impulsando la mejora de la infraestructura hidráulica y el saneamiento del agua. En el sector agrícola, se está modernizando y tecnificando la infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas, distribuidas en 18 distritos de riego de 15 entidades federativas. Estas obras buscan aumentar la productividad del campo y, simultáneamente, liberar agua para consumo humano.
Al cierre de diciembre de 2025, el monitoreo de calidad del agua cubrió 1 043 sitios de aguas superficiales, lo que representa un incremento del 42.9 % respecto a 2024. Además, se destacan 17 proyectos estratégicos hídricos que llevarán agua potable a 17 estados, y el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, orientado a un uso eficiente y sostenible del recurso.
Entre los proyectos más relevantes se encuentran: la red troncal de Agua Saludable para La Laguna (Coahuila); el Plan de la Zona Oriente del Estado de México; el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México; la presa El Novillo (Baja California Sur); el acuaférico de Campeche; el programa "Acapulco se Transforma Contigo"; la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria (Tamaulipas); un nuevo acueducto para la ciudad de Colima; la presa Tunal II (Durango); el acueducto Coatzacoalcos (Veracruz); el acueducto El Peaje‑San José (San Luis Potosí); y obras de protección contra inundaciones en Tabasco.
De septiembre de 2025 a junio de 2026, la inversión federal ascendió a 4 973 millones de pesos, destinándose a 520.7 km de entubamiento, rehabilitación y revestimiento de canales, 6 083 ha de tecnificación parcelaria, 139 pozos rehabilitados, 11 plantas de bombeo, 41 estructuras de medición, ocho presas derivadoras, 1 936 compuertas y cuatro obras de toma.
Las acciones de saneamiento y recuperación de los ríos cuentan con la participación de múltiples instituciones: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Conagua, Profepa, Conafor, Conanp, Conabio, IMTA, INECC, ASEA, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Sedatu, la CFE, Pemex y los gobiernos estatales y municipales.