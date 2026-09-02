Regresa a México el contingente que combatió incendios forestales en Canadá

El Gobierno de México informó que el primer contingente de personal combatiente que apoyó en el manejo de incendios forestales en Canadá regresó al país después de una misión de 33 días en la provincia de Ontario. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) confirmaron que la brigada estuvo integrada por 104 personas: 100 combatientes y cuatro técnicos, desplegados del 28 de julio al 29 de agosto.
Durante su estancia, los brigadistas mexicanos abrieron 19,869 metros de brechas con machete y motosierra, contribuyeron a la contención y control de 2,930 metros de perímetro y liquidaron 2,940 metros de áreas afectadas. Además, reconocieron y rastrearon 370,427 metros para identificar puntos calientes, liquidando 736 de ellos con herramienta manual y bombas Mark 3; tendieron 12,998 metros de manguera y recuperaron 12,327 metros adicionales.
Las operaciones incluyeron 362 descargas de agua, apoyo a misiones aéreas y la construcción o habilitación de 17 helipistas para reforzar la logística en zonas con siniestros. La movilización se realizó bajo el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá.
En paralelo, Canadá enfrenta una grave situación de incendios forestales, particularmente en Columbia Británica, donde el siniestro denominado "Bald Range" dejó una muerte y obligó a evacuar a más de 20,000 personas. Hasta el 10 de agosto, el gobierno federal canadiense reportó 591 incendios activos, con más de 4,265 incendios registrados en el año, que han quemado más de 3.6 millones de hectáreas de bosque.
La repatriación del contingente mexicano subraya la cooperación bilateral en materia de gestión de desastres y la capacidad de respuesta de México ante emergencias internacionales.