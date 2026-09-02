Regresa a México el contingente que combatió incendios forestales en Canadá

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Tras 33 días de operación en la provincia de Ontario, el Gobierno de México repatria a 104 brigadistas que ayudaron a contener incendios canadienses, reportando más de 19 mil metros de brechas abiertas y cientos de acciones de control.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:35 AM.
En México y editada el 02/09/2026 08:40 AM.