Sheinbaum descarta intervención de AMLO y denuncia visión machista sobre su gobierno

En una conferencia matutina desde el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha respetado la autonomía de su gobierno y que no ha recibido llamadas ni indicaciones para tomar decisiones.
Sheinbaum rechazó las versiones que sugieren que AMLO sigue gobernando “detrás de la Presidencia”, calificándolas de una visión “muy machista” que presupone que una mujer no puede ejercer el poder de manera independiente.
Según la mandataria, el exmandatario se encuentra actualmente dedicado a la reflexión y a la escritura, tras más de tres décadas de participación política, y no mantiene una estructura paralela de poder que influya en la actual administración.
La presidenta también señaló que la narrativa de una supuesta disputa interna dentro de la Cuarta Transformación es un intento de los adversarios de debilitar al movimiento. En relación con controversias recientes, como las vinculadas a Sinaloa, Sheinbaum sostuvo que sus opositores buscan presentar los procesos internos como una pugna por el control político, cuando en realidad la selección de candidaturas en Morena se realiza mediante encuestas y no depende exclusivamente de ella.
Sheinbaum defendió los resultados de su gestión, destacando que los niveles de aprobación ciudadana se deben a la continuidad de los principios fundadores de la 4T y a políticas orientadas a la prosperidad compartida, especialmente para los sectores de menores ingresos.
Finalmente, la mandataria reiteró que la ciudadanía respalda su gobierno porque ha cumplido los compromisos de campaña y porque percibe que el país avanza en una transformación que no debe revertirse.