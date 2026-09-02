Sheinbaum descarta intervención de AMLO y denuncia visión machista sobre su gobierno

...

Claudia Sheinbaum aseguró que Andrés Manuel López Obrador mantiene una relación de respeto con su administración, negó cualquier interferencia en sus decisiones y calificó la narrativa que lo señala como “machista”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 10:00 AM.
En México y editada el 02/09/2026 10:04 AM.