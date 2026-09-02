Sheinbaum descarta fallas de infraestructura tras apagones en el sur y señala respuesta de la CFE

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la falta de infraestructura sea la causa de los cortes de energía en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, atribuyéndolos a un daño en una torre de transmisión y actos de vandalismo, y recordó la inversión de 200 mil millones de pesos en el sector eléctrico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 10:44 AM.
En México y editada el 02/09/2026 02:33 PM.