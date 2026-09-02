Sheinbaum descarta fallas de infraestructura tras apagones en el sur y señala respuesta de la CFE

En la conferencia matutina celebrada en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó que existan problemas de infraestructura que provoquen la interrupción del suministro eléctrico en la región sur del país.
Sheinbaum señaló que la Comisión Federal de Energía (CFE) atendió oportunamente los apagones ocurridos en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, los cuales se debieron a un daño en una torre de transmisión y no a la falta de infraestructura. En un comunicado, la CFE informó que la interrupción de la operación de dos líneas de alta tensión se originó por actos de vandalismo y que el suministro se restableció al 100 % después de ocho horas de labores.
La mandataria recordó que el gobierno ha invertido cerca de 200 mil millones de pesos en el sector energético, con la meta de alcanzar 32 mil megavatios de nueva generación. Ante la vulnerabilidad de la infraestructura, Sheinbaum subrayó que corresponde al gobierno agilizar la capacidad de respuesta e implementar esquemas que garanticen la continuidad del servicio eléctrico.
El presidente del Consejo de la CFE, en su comunicado, reiteró el compromiso de reforzar la seguridad de las líneas de alta tensión y de acelerar los trabajos de reparación y modernización para evitar futuras interrupciones.