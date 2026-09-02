Sheinbaum exige a la FGR detallar la red de huachicol fiscal

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La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República que publique el proceso de investigación sobre la supuesta red de contrabando de combustible que incluye a Fernando Farías Laguna, Andrés López Beltrán y el senador Adán Augusto, asegurando que “no hay nada que esconder”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 10:04 AM.
En México y editada el 02/09/2026 10:20 AM.