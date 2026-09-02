Sheinbaum exige a la FGR detallar la red de huachicol fiscal

La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe de manera completa y pública los detalles de la red de huachicol fiscal que, según la investigación, habría sido coordinada por funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar). La petición surge tras la audiencia del excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien enfrenta cargos por contrabando de combustible.
Sheinbaum subrayó que sería “muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”. La presidenta enfatizó que la transparencia es esencial para disipar cualquier sospecha de encubrimiento.
En los últimos días, el caso tomó mayor relevancia al aparecer los nombres de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del senador Adán Augusto, como parte de los testimonios de un testigo durante la audiencia de Farías Laguna. Ambos fueron citados como presuntos beneficiarios o colaboradores de la supuesta trama de huachicol fiscal.
La FGR, por su parte, indicó que está trabajando en la recopilación de pruebas y que, en cuanto se cuente con información suficiente, se dará a conocer el avance de la investigación. Mientras tanto, Sheinbaum reiteró que “no hay nada que esconder” y que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre los actos de corrupción que puedan involucrar a autoridades y figuras públicas.
El caso sigue bajo escrutinio tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación, que demandan claridad y rapidez en la rendición de cuentas.