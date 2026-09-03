Embajador de EE.UU. felicita a México por abatimiento de “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

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El embajador Ronald Johnson celebró la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, como prueba de la presión sostenida y la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México contra el crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/09/2026 09:00 AM.
En México y editada el 03/09/2026 09:13 AM.