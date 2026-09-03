Embajador de EE.UU. felicita a México por abatimiento de “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, utilizó su cuenta oficial de X para anunciar el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, calificándolo como el resultado de la presión constante ejercida contra las organizaciones criminales.
Johnson recordó que “R5” estaba buscado por la justicia estadounidense y que el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura. El diplomático subrayó que el operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre los cárteles y las organizaciones terroristas.
El fallecimiento de Barragán Chávez ocurrió la noche del domingo 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal, municipio de Tocumbo, Michoacán, durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “R5” y un acompañante agredieron a militares; ambos agresores murieron en el lugar.
“R5” contaba con una orden de detención provisional para su extradición a Estados Unidos, tras ser acusado en 2023 en una corte federal del Distrito de Columbia por conspiración para traficar drogas y armas. Además, era el principal coordinador de extorsiones contra productores de aguacate en la región de Los Reyes y había asumido el liderazgo del cártel tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”.
El Cártel de Los Reyes opera como una célula de la agrupación conocida como Cárteles Unidos, catalogada por Washington como organización terrorista. Su zona de influencia se concentra en Los Reyes y Peribán, Michoacán, y mantiene una disputa armada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según autoridades estadounidenses, “R5” utilizaba las ganancias del narcotráfico para financiar operaciones y adquirir armas ligeras destinadas a combatir a su rival.
Johnson vinculó el éxito del operativo a la estrategia de seguridad conjunta entre ambos países y atribuyó el resultado al liderazgo del presidente Donald Trump y a la colaboración bilateral. Cerró su mensaje con el hashtag #JuntosLogramosMás y las banderas de EE.UU. y México, enfatizando que “serán encontrados y rendirán cuentas”.