Kia Seltos 2020: el SUV compacto que llegó a cambiar las reglas del segmento

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El Kia Seltos 2020 destacó en México por su diseño atractivo, amplio equipamiento y garantía de siete años, logrando un fuerte posicionamiento en el segmento de SUVs compactos. Ofreció motores 2.0 L atmosférico y 1.4 L turbo, con buen desempeño, transmisión automática y opción de tracción total en ciertas versiones.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 08:37 AM.
En México y editada el 03/09/2026 08:53 AM.