Kia Seltos 2020: el SUV compacto que llegó a cambiar las reglas del segmento

El kia seltos 2020 llegó al mercado mexicano con una propuesta que desde el primer momento generó atención: más equipamiento de serie que la mayoría de los competidores directos al mismo precio de lista, con un diseño más expresivo que el de los SUVs compactos de las marcas de mayor volumen y con el respaldo de la garantía de siete años de Kia que cambió el estándar de lo que los compradores esperaban en términos de respaldo postventa. El resultado fue un éxito de ventas que posicionó a Kia en el segmento de SUVs compactos con una contundencia que pocas marcas logran en su primer año en una categoría nueva.