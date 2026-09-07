Ernestina Godoy reconoce a 39 agentes de la PFM e impulsa un nuevo modelo de investigación

Fue durante la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía Federal Ministerial 2026, donde la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, distinguió el trabajo de 39 mujeres y hombres. Pero su mensaje fue más allá del aplauso institucional: aseguró que desde el inicio de su administración se impulsa un nuevo modelo de investigación e inteligencia, sustentado en la experiencia, la capacidad y el compromiso de quienes integran la corporación.
No es una dependencia menor. Los agentes de la PFM ejecutan órdenes de aprehensión, rastrean a personas desaparecidas y protegen a víctimas, tareas que rara vez ocupan titulares pero que definen el rumbo de un proceso penal.
Los galardonados pertenecen a áreas estratégicas que van desde Investigación Policial y Operaciones Especiales hasta Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, pasando por la Unidad de Operaciones de Alto Impacto, la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro, la Unidad de Despliegue Nacional e Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.
En el mismo acto, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora, puso el dedo en algo que suele pasarse por alto: la verdadera fortaleza de los agentes no está en los operativos vistosos, sino en la calidad de las investigaciones, el análisis oportuno de la información y la capacidad de convertir cada indicio en evidencia útil para un juez.
Manuel de Jesús Gómez Rojas, titular de la PFM, dejó una instrucción que resonó entre los asistentes: les pidió a los elementos que nunca olviden que representan a la FGR. La frase se quedó flotando mientras los reconocimientos cambiaban de manos, como un recordatorio de que la institución se juega su prestigio en cada caso.