Ernestina Godoy reconoce a 39 agentes de la PFM e impulsa un nuevo modelo de investigación

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Hay un eslabón dentro del sistema de justicia mexicano que casi nunca aparece en los reflectores, pero cuyas decisiones pesan en cada audiencia: la Policía Federal Ministerial (PFM). Detrás de una orden de aprehensión cumplida, de una familia que por fin encuentra respuestas o de un indicio que se convierte en prueba, hay agentes que trabajan en silencio

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 09:45 AM.
En México y editada el 07/09/2026 09:49 AM.