Explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, deja 10 muertos y 81 heridos

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La noche del sábado en Santa María Canchesdá, una comunidad de Temascalcingo que normalmente vive al ritmo de las festividades y el campo, terminó en una escena que nadie esperaba. El estallido de pirotecnia se escuchó fuerte, seguido de gritos y de una carrera contra el tiempo para sacar a los heridos

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 09:25 AM.
En México y editada el 07/09/2026 09:28 AM.