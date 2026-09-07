SCJN reduce 30% su carga de expedientes con nuevo filtro, revela Aguilar

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Durante meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cargó con una sombra incómoda: miles de expedientes acumulándose en pasillos virtuales y físicos, mientras las sentencias tardaban más de lo que la propia institución consideraba razonable. El rezago no era nuevo, pero había alcanzado un punto donde el sistema de justicia constitucional del país comenzaba a tambalearse

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 09:40 AM.
En México y editada el 07/09/2026 09:42 AM.