Sheinbaum advierte que la deuda del Fobaproa es impagable y convoca a conferencia especial

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Un estudio oficial revela que los recursos actuales apenas cubren los intereses, condenando al país a una carga financiera que podría extenderse más allá de lo proyectado. La mandataria prepara una exposición detallada para desenterrar las cifras de un rescate que marcó una era.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 01:15 PM.
En México y editada el 07/09/2026 01:26 PM.