Sheinbaum arremete contra Fox y Alito: 'van por el camino del regreso a la corrupción'

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La mañana arrancó con un gesto que en Palacio Nacional no pasó desapercibido: la fotografía de un expresidente reapareciendo en la escena política junto al dirigente de un partido al que alguna vez le arrebató la Presidencia. La imagen, más que un simple saludo protocolario, encendió las alertas en el oficialismo y provocó una respuesta que mezcló ironía, memoria histórica y un claro mensaje electoral

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 11:35 AM.
En México y editada el 07/09/2026 11:39 AM.