Sheinbaum contra mapa que pinta a México con bandera de EU: 'no somos colonia'

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Una imagen compartida en una red social alternativa durante el domingo por la noche desató una ola de especulaciones antes de que las campanas de la Independencia comenzaran a repicar. El mapa, carente de cualquier explicación escrita, presentaba una alteración visual que tocaba la fibra sensible de la identidad territorial, renombrando cuerpos de agua históricos y cubriendo vastas extensiones de tierra con un patrón de franjas y estrellas muy familiar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 12:55 PM.
En México y editada el 07/09/2026 12:59 PM.