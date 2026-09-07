Sheinbaum contra mapa que pinta a México con bandera de EU: 'no somos colonia'

Ante esta provocación visual, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por responder con firmeza desde su cuenta oficial en X. Aprovechando el marco del mes patrio, la mandataria dejó claro que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero, reafirmando la condición de un país libre, independiente y soberano.El gesto no surge en el vacío. Se suma a una serie de pronunciamientos que la administración federal ha repetido frente a las presiones de Washington desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La estrategia, calificada por analistas como de cabeza fría, incluye acciones concretas como la extradición de 92 narcotraficantes entre febrero de 2025 y enero de 2026, demostrando cooperación en seguridad pese a los roces retóricos.La tensión se había acrecentado apenas tres días antes, cuando el presidente estadounidense aseguró desde el Despacho Oval que México no tiene nada que ofrecer más que tamales picantes y tomates. Aunque matizó que no planea romper la relación comercial y que se lleva muy bien con la presidenta, el comentario encendió las alarmas sobre el superávit comercial que Estados Unidos registra con su vecino del sur.La réplica de Sheinbaum en un acto en Monterrey cerró el ciclo de declaraciones de la semana con una premisa que define la postura actual del gobierno: cooperación siempre, subordinación nunca. La Casa Blanca, por su parte, mantiene silencio ante el último mensaje publicado por la mandataria mexicana.