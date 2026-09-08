Claudia Sheinbaum anuncia colaboración con naciones sin injerencia extranjera en política

En un contexto de tensión política, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado la palabra para despejar algunas dudas sobre la colaboración con otras naciones. Si bien la injerencia extranjera en el ámbito político no está contemplada, la presidenta hizo una distinción importante: las inversiones extranjeras son bienvenidas siempre que cumplan con la Constitución y las leyes del país. Este anuncio se da en un contexto en el que la mandataria propuso una iniciativa para que los candidatos a la presidencia y gobernaturas deban renunciar a su doble nacionalidad.
A la hora de abordar el tema de la doble nacionalidad, la presidenta se refirió a los ciudadanos que cuentan con hasta tres nacionalidades y pueden opinar libremente sobre la política mexicana. Sin embargo, señaló que en caso de que alguien aspire a un cargo de elección popular, es necesario renunciar a la otra nacionalidad. "Tú cuando te vuelves ciudadano de otro país, juras a la bandera de ese país. Si te vuelves español, juras obedecer al rey, incluso porque es el jefe del estado español", explicó. La presidenta destacó que el problema surge cuando se asume un cargo público, ya que entonces hay un conflicto de intereses.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado una postura firme sobre la colaboración con otras naciones y la importancia de renunciar a la doble nacionalidad en caso de aspirar a un cargo público. Su iniciativa busca claridad y transparencia en la política mexicana.