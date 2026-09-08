Claudia Sheinbaum anuncia colaboración con naciones sin injerencia extranjera en política

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado su disposición a colaborar con otras naciones en asuntos políticos, siempre y cuando no haya injerencia extranjera. Aseguró que las inversiones provenientes del exterior son bienvenidas siempre que se ajusten a la Constitución y las leyes del país. Este anuncio se da en un contexto en el que la mandataria propuso una iniciativa para que los candidatos a la presidencia y gobernaturas deban renunciar a su doble nacionalidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 10:49 AM.
En México y editada el 08/09/2026 10:59 AM.