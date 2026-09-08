PAN visita a Bruselas en búsqueda de alianzas con actores políticos europeos

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó a través de X que una delegación del partido está en Bruselas, Bélgica, para sostener encuentros con distintos líderes europeos. El objetivo del viaje es "platicar sobre la realidad que vivimos hoy en México" y reforzar vínculos internacionales que buscan "favorecer a las familias mexicanas".
El video difundido por Romero muestra a integrantes de la delegación dirigiéndose a los asistentes en el Parlamento Europeo. Uno de los representantes del PAN afirma que la visita busca "decir a todo el mundo" lo que, a su juicio, ocurre actualmente en México bajo la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se refiere como parte del "dizque gobierno de Morena".
El vocero panista habla de una presunta vinculación entre el crimen organizado y autoridades, así como de lo que califica como "el fraude de la Cuarta Transformación (4T)". Sin embargo, no se presentan documentos, cifras o evidencias adicionales que sustenten dichas afirmaciones.
El video también incluye un breve pasaje coreado por integrantes de la delegación, en el que se reafirma la identidad partidista de Acción Nacional.
Hasta el momento, la Presidencia de México y el gobierno federal no se han pronunciado sobre las declaraciones realizadas por la delegación del PAN en el Parlamento Europeo.