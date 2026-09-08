PAN visita a Bruselas en búsqueda de alianzas con actores políticos europeos

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Un grupo de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde sostienen reuniones con líderes europeos para discutir la realidad actual en México y fortalecer vínculos internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 12:00 PM.
En México y editada el 08/09/2026 12:03 PM.