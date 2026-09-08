Presidenta Claudia Sheinbaum relativiza resultados negativos de prueba PISA 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los resultados de la prueba PISA 2025, que colocan a México por debajo del promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Sheinbaum relativizó los resultados, señalando que el fenómeno también se registró en otros países miembros del organismo.
Durante su conferencia matutina de este 8 de septiembre, Sheinbaum sostuvo que una evaluación aplicada por igual a países con características diferentes no necesariamente refleja sus condiciones particulares. "Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país", respondió.
Sobre la caída en lectoescritura, la presidenta fue puntual: "bajó en todos los países de la OCDE", e incluso remarcó que la disminución de México fue menor que la de muchas otras naciones. Atribuyó ese descenso al uso de plataformas digitales, un factor que -dijo- el propio reporte de la OCDE reconoce.
Respecto a matemáticas, la mandataria admitió que sí hubo una disminución, pero insistió en que otros países también registraron caídas. "No por mal de muchos", señaló, y agregó: "siempre hemos criticado la prueba PISA por eso".