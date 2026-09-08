Presidenta Claudia Sheinbaum relativiza resultados negativos de prueba PISA 2025

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La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los resultados de la prueba PISA 2025, que colocan a México por debajo del promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Sheinbaum relativizó los resultados, señalando que el fenómeno también se registró en otros países miembros del organismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 10:44 AM.
En México y editada el 08/09/2026 10:49 AM.