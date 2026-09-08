Temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca con 56 frentes esperados en México

...

La temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca este mes de septiembre con 56 frentes fríos esperados en México, seis más que el promedio climatológico 1990-2020, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 09:33 AM.
En México y editada el 08/09/2026 09:43 AM.