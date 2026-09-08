Temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca con 56 frentes esperados en México

La temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca este mes de septiembre con 56 frentes fríos esperados en México, seis más que el promedio climatológico 1990-2020, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, presentó el pronóstico el pasado 4 de septiembre durante una conferencia de prensa del Gobierno de México. Explicó que la temporada de frentes fríos "estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo", el periodo que el SMN usa como referencia para sus mediciones anuales.
La distribución mes por mes contempla:
La Coordinación Nacional de Protección Civil, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil, mantiene acciones permanentes de preparación. En contingencias mayores, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina despliegan sus planes de auxilio, mientras las Misiones ECO de la CNPC coordinan las acciones entre los tres órdenes de gobierno.
La Conagua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes movilizarán personal y equipo especializado para restablecer servicios básicos y realizar labores de desazolve en las zonas afectadas.