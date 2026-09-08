El "toque fantasma" de las tarjetas de crédito y débito

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alerta sobre el "toque fantasma", una modalidad de fraude que aprovecha la tecnología de pagos sin contacto para vaciar tarjetas sin que la víctima lo note.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 01:15 PM.
En México y editada el 08/09/2026 01:54 PM.