El "toque fantasma" de las tarjetas de crédito y débito

El fraude ocurre cuando una persona acerca una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC para intentar procesar una transacción sin que el propietario lo advierta.
La CONDUSEF recibió 42,791 reclamaciones por cargos, consumos y transferencias no reconocidos entre enero y julio de 2026, frente a las 36,222 registradas en el mismo período de 2025.
El "toque fantasma" es una técnica de fraude que explota la tecnología NFC para procesar cargos no autorizados en tarjetas o celulares sin que el dueño se percate.
La CONDUSEF recomienda medidas concretas para reducir el riesgo de sufrir este tipo de fraude, como activar las alertas de transacciones en la aplicación del banco, establecer límites de monto para pagos sin contacto y revisar con frecuencia los estados de cuenta y movimientos bancarios.
Si un usuario detecta un cargo no reconocido, el primer paso es contactar de inmediato a su banco para reportar el movimiento y, de ser necesario, bloquear la tarjeta.
La CONDUSEF cuenta con un Portal de Queja Electrónica para iniciar un trámite formal ante la entidad, el cual tiene cinco etapas y es completamente gratuito.