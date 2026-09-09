Asesinan a excandidata a la presidencia municipal en Oaxaca

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La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada a balazos la noche del martes 8 de septiembre en la comunidad de Paso Guayabo, Oaxaca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 11:54 AM.
En México y editada el 09/09/2026 12:15 PM.