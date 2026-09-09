Cámara de Diputados aprueba prohibir doble nacionalidad a aspirantes a cargos de elección

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El dictamen, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue aprobado con 26 votos a favor y cinco en contra; ahora pasará al pleno de San Lázaro y, de ser avalado, al Senado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:08 AM.
En México y editada el 09/09/2026 09:14 AM.