Ejecutivo federal presentó reformas a la Ley del ISR para combatir la evasión fiscal

Mientras la economía digital avanza, una cifra silenciosa ha crecido en los registros fiscales del país. Más de 223 mil empresas con ingresos positivos lograron no pagar impuestos al presentar deducciones iguales o superiores a sus ganancias. Este mecanismo ha llamado la atención de las autoridades para cerrar las brechas estructurales del sistema tributario nacional.Como parte del Paquete Económico para 2027, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La propuesta establece un límite a las deducciones de las grandes empresas del 96.67 por ciento de sus ingresos acumulables. Además, la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se topa al 50 por ciento de la utilidad fiscal, y el límite deducible de intereses netos baja del 30 al 20 por ciento. Estas modificaciones buscan endurecer las reglas del juego para corporaciones con alta capacidad de planeación financiera.El objetivo central es combatir la deducción de conceptos amparados con facturas falsas y las planeaciones fiscales agresivas. El Servicio de Administración Tributaria ha intensificado su operatividad para frenar estas prácticas. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el organismo publicó una lista de 3 mil 194 empresas que facturan operaciones simuladas. De manera simultánea, aplicó 38 mil 584 bloqueos para emitir facturas, lo que implicó la restricción y revocación inmediata de certificados de sello digital.La magnitud del fenómeno fue documentada en un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo sobre evasión en servicios profesionales y de apoyo a negocios. La investigación identificó 50 mil 322 posibles evasores en el sector corporativo. El monto de posible evasión en este solo segmento alcanza los 131 mil millones de pesos.La investigación desglosa la evasión por sectores estratégicos. En el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos, se detectaron 35 mil 725 contribuyentes involucrados, con un monto total de posible evasión de 67 mil 524 millones de pesos. Por otro lado, el sector de administración de grupos empresariales registró mil 119 posibles evasoras, acumulando 4 mil 282 millones de pesos. En servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos, la evasión alcanzó 59 mil 524 millones de pesos con 13 mil 406 contribuyentes clasificados en esta situación.