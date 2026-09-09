Ejecutivo federal presentó reformas a la Ley del ISR para combatir la evasión fiscal

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El Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para limitar las deducciones de las grandes empresas y combatir la evasión fiscal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:20 AM.
En México y editada el 09/09/2026 09:30 AM.