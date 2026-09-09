México establece límites claros en renegociación comercial con EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum, estableció límites claros en la renegociación comercial con Estados Unidos, afirmando que no se firmará nada que afecte la soberanía de México. La mandataria explicó que la negociación se está llevando a cabo de manera bilateral, con México en conversaciones directas con Washington, mientras que Canadá y Estados Unidos tienen sus propias negociaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 10:51 AM.
En México y editada el 09/09/2026 11:13 AM.