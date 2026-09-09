México prevé crecimiento del 2% para 2027 y fortalece programas sociales

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El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, presentó el Paquete Económico 2027, que prevé un crecimiento del 2% para el próximo año. El paquete tiene como prioridad invertir más recursos en programas sociales, educación, ciencia, salud y seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 10:44 AM.
En México y editada el 09/09/2026 10:51 AM.