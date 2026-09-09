México prevé crecimiento del 2% para 2027 y fortalece programas sociales

La planeación financiera de un país rara vez se resume en una sola cifra. Detrás de los rangos estimados se esconden decisiones estructurales que determinarán la asignación de recursos en sectores críticos. En un entorno global marcado por la incertidumbre comercial, la definición de un techo de crecimiento se convierte en el primer termómetro de la salud macroeconómica para el ciclo siguiente.Durante la conferencia matutina del 9 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, presentó los ejes rectores del paquete económico 2027. La proyección oficial establece un rango de crecimiento entre 1.5 y 2.5 por ciento, con la meta firme de superar el umbral del 2 por ciento. Este ejercicio de programación busca fortalecer la creación de empleos y blindar el bienestar de las familias mexicanas, priorizando la inyección de recursos en programas sociales, educación, ciencia, salud y seguridad.La estrategia se sustenta en la protección del gasto social y el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas. Amador Zamora destacó que el uso de rangos, en lugar de estimadores puntuales, ha demostrado ser una herramienta útil para la comunicación con analistas e inversionistas, otorgando flexibilidad ante la dificultad de prever variables externas con precisión absoluta.Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum proyectó un escenario aún más optimista. La mandataria aseguró que la economía mexicana podría registrar un crecimiento superior al 2 por ciento, impulsado por la sinergia entre la inversión pública y la participación del capital privado. Sheinbaum enfatizó la expectativa de mayor estabilidad en las relaciones comerciales y una creciente certidumbre que atraiga más recursos al territorio nacional.La administración se mantiene a la espera de cómo se comportarán los indicadores a lo largo del 2027 para evaluar las proyecciones del 2028. Estamos muy satisfechos del paquete económico que se trabajó por muchísimos meses, concluyó la presidenta, mientras el documento inicia su recorrido legislativo en el Congreso de la Unión.