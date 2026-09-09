La nueva regla fiscal que blindará el gasto social en México para 2027

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Las finanzas públicas enfrentan un ajuste estratégico para proteger el bienestar sin alterar la estabilidad macroeconómica. Conoce las cifras clave que marcarán la discusión legislativa y el rumbo del gasto federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:38 AM.
En México y editada el 09/09/2026 09:46 AM.