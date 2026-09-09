La nueva regla fiscal que blindará el gasto social en México para 2027

El equilibrio entre la austeridad y el bienestar social se ha convertido en el eje central de la planeación financiera del país. Mientras las economías emergentes de la región luchan por controlar sus déficits y estabilizar sus monedas, una estrategia de contención fiscal busca proteger los programas prioritarios sin recurrir a la creación de nuevas cargas tributarias para la ciudadanía.El secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó en la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Presupuesto Federal 2027. Durante la presentación en San Lázaro, destacó un crecimiento económico proyectado entre 1.55 y 2.5 por ciento en términos reales. La solidez macroeconómica se sustentará en un déficit controlado del 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra que busca mantenerse por debajo de los promedios latinoamericanos y preservar la estabilidad.El gasto público priorizará el bienestar familiar con una asignación del 2.6 por ciento del PIB exclusivamente para programas sociales. El sector salud recibirá 1.1 billones de pesos, un incremento superior al 10 por ciento respecto al ejercicio anterior, destinado a la expansión del Sistema Universal de Salud y la construcción de nuevos consultorios. De manera paralela, la educación contará con 1.3 billones de pesos para mejorar la infraestructura de planteles básicos, medios y superiores bajo la administración de Claudia Sheinbaum.En materia de ingresos, la recaudación tributaria se mantendrá en el 15.4 por ciento del PIB. Para lograrlo, las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta buscarán una tributación empresarial más consistente y equitativa. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la próxima Miscelánea Fiscal incluirá mecanismos contundentes contra la facturación falsa y la elusión, aunque descartó de plano la especulación sobre la incorporación de nuevos impuestos.El documento ya fue turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis legislativo inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la presentación oficial del plan financiero se realizará este 9 de septiembre en Palacio Nacional, un día después de su entrega formal en el Congreso de la Unión.