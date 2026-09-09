Paquete Económico 2027, ejemplo de gobierno responsable de Claudia Sheinbaum: Lorenia Valles

El Paquete Económico 2027 es ejemplo del gobierno responsable y de resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum. La proyección de los ingresos y los egresos federales es racional, pues la proyección de 10.6 billones de pesos corresponde con la realidad macroeconómica del país; representa un incremento de 1.1% en términos reales en comparación con 2026, declaró la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Estaré atenta al análisis que realicen el Senado de la República y la Cámara de Diputados sobre el Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para el ejercicio 2027. No obstante, destaco las siguientes prioridades: en cuanto a la política de ingresos federales continuará el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión fiscal, sin crear nuevos impuestos; en tanto, se prevé la inversión de 15% del presupuesto a los programas de bienestar y a las obras prioritarias de infraestructura, dijo la sonorense.
En la Cuarta Transformación ha habido una distribución más igualitaria de los recursos públicos para promover el desarrollo de todas las entidades federativas. Además de los recursos que llegan a cada entidad por concepto de participaciones y aportaciones federales, el Gobierno de México destina más dinero público a través de los programas de bienestar que benefician a un millón de sonorenses, las obras de infraestructura, así como los servicios educativos, de salud, vivienda y agua.