Paquete Económico 2027, ejemplo de gobierno responsable de Claudia Sheinbaum: Lorenia Valles

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La senadora con licencia Lorenia Valles resaltó que el Paquete Económico 2027 es ejemplo de un gobierno responsable. La proyección de 10.6 billones de pesos representa un incremento de 1.1% en términos reales respecto al ejercicio fiscal 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 07:17 PM.
En México y editada el 09/09/2026 07:26 PM.