PISA 2025: México baja en matemáticas, lugar 64 de 91; SEP apunta a pantallas

El aprendizaje de habilidades complejas enfrenta un desafío silencioso en las aulas modernas. Mientras la tecnología se integra de forma acelerada en la vida diaria, los indicadores globales muestran una tendencia descendente en la capacidad de los jóvenes para resolver problemas matemáticos y comprender textos extensos. Esta dinámica sitúa a los sistemas educativos ante una encrucijada donde los hábitos digitales chocan directamente con los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación.La prueba PISA 2025 ubicó a México en el lugar 64 de 91 países evaluados, con puntajes por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. El desempeño en matemáticas registró una caída de 7 puntos respecto a 2022, dejando a casi 7 de cada 10 estudiantes de 15 años sin alcanzar el nivel mínimo de aprendizaje. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, atribuyó este descenso al uso intensivo de dispositivos móviles en las escuelas, vinculando el fenómeno con el debate actual sobre la regulación de pantallas impulsado desde el gobierno federal.A pesar de las cifras, la administración defendió la trayectoria del sistema educativo nacional. Delgado destacó que la evaluación contó con una representatividad del 67 por ciento de los jóvenes de 15 años en el país, un aumento significativo frente al 40 por ciento registrado en 2020. Asimismo, resaltó la alta confianza de los alumnos en sus docentes y la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, modelo pedagógico que busca sustituir la memorización por proyectos integradores de aprendizaje y reducir las brechas de desigualdad mediante programas de becas.El comparativo histórico arroja una realidad contundente para el futuro del sistema escolar. Con 388 puntos en matemáticas, el país se ubica en un resultado similar al obtenido en 2003, marcando un retroceso de más de dos décadas en la materia. Prácticamente ningún estudiante mexicano alcanzó un rendimiento sobresaliente en esta área, en contraste con el 96 por ciento de los alumnos en China que sí lograron un buen nivel de conocimiento.