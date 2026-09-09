PISA 2025: México baja en matemáticas, lugar 64 de 91; SEP apunta a pantallas

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México retrocedió en la prueba PISA 2025 y se ubica en el lugar 64 de 91 países evaluados, con resultados por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:50 AM.
En México y editada el 09/09/2026 09:55 AM.