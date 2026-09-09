Reunión entre secretario de Comercio de EE. UU. y presidenta de México cambia de formato

...

La reunión entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y la presidenta Claudia Sheinbaum cambió de formato y se llevará a cabo por videollamada mediante la plataforma Zoom. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el cambio se debió a que Lutnick no pudo completar ayer el vuelo programado hacia territorio mexicano debido a condiciones meteorológicas adversas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 11:33 AM.
En México y editada el 09/09/2026 11:39 AM.