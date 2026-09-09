Reunión entre secretario de Comercio de EE. UU. y presidenta de México cambia de formato

La logística de la diplomacia internacional suele depender de variables que escapan al control de cualquier agenda oficial. Un factor climático adverso tiene la capacidad de reconfigurar en cuestión de horas el formato de encuentros estratégicos, transformando reuniones presenciales de alto nivel en conexiones digitales que mantienen la urgencia de los temas pendientes.La reunión prevista entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, cambió abruptamente de formato. El encuentro, inicialmente programado para realizarse de manera presencial este miércoles en la Ciudad de México, se llevará a cabo mediante videollamada. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó a través de su cuenta en la red social X que el funcionario estadounidense no pudo completar su vuelo programado hacia territorio mexicano debido a condiciones meteorológicas adversas.Este ajuste logístico ocurre en un momento crítico para la relación bilateral. El diálogo se inscribe en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como de las tensiones arancelarias derivadas de medidas recientes de la administración de Donald Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles. Medios estadounidenses habían reportado avances en las conversaciones, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo provisional en las próximas semanas, aunque ninguna de las partes ha confirmado esta información de manera oficial.La conexión virtual sigue a una serie de acercamientos recientes entre las autoridades comerciales de ambos países. La semana pasada, Ebrard y Lutnick sostuvieron una reunión bilateral en el marco de la Reunión Ministerial de Innovación del G20 en Carolina del Norte, donde abordaron el desarrollo tecnológico de América del Norte y revisaron puntos específicos de la agenda comercial.Por el momento, no se ha informado si el viaje de Lutnick a territorio mexicano será reprogramado ni si se emitirá una declaración conjunta al término de la sesión por Zoom. Se espera que el secretario de Economía o la propia presidenta ofrezcan los detalles concretos sobre los resultados de la conversación durante la conferencia matutina.