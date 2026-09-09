Universidad Autónoma de San Luis Potosí suspende actividades tras muerte de estudiante

Las aulas universitarias suelen ser espacios de tránsito y construcción de futuro, pero en ocasiones se convierten en el escenario de silencios abruptos que detienen por completo la rutina académica. Cuando un hecho de esta naturaleza irrumpe en la cotidianidad, la institución responde paralizando sus actividades de manera inmediata. Esta medida busca permitir que las autoridades ministeriales tomen control absoluto del entorno y preserven la integridad de la escena sin interferencias.La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspendió las actividades en su Facultad de Ingeniería después de que un estudiante fuera localizado sin vida dentro de las instalaciones durante la mañana del martes. El rector Alejandro Zermeño Guerra expresó su más sentido pesar y activó los protocolos de contingencia establecidos. De forma paralela, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí asumió la dirección de las diligencias para determinar las circunstancias exactas y la causa oficial del deceso.Aunque reportes preliminares circulados entre la comunidad estudiantil apuntan hacia un posible suicidio, las autoridades ministeriales mantienen la investigación abierta. Por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal ni se han confirmado versiones oficiosas. El caso ha generado una profunda consternación en el campus de la zona poniente de la ciudad, donde compañeros y personal académico aguardan con cautela los resultados oficiales del levantamiento y las primeras indagatorias.Este suceso ocurre casi un año después del fallecimiento de Jorge González Rafael en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en septiembre de 2025. Aquel precedente ya había colocado sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento psicológico y los mecanismos de prevención en las instituciones de educación superior. Mientras la Fiscalía avanza en sus diligencias, la UASLP mantiene el campus cerrado a la espera de esclarecer los hechos.