Universidad Autónoma de San Luis Potosí suspende actividades tras muerte de estudiante

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha suspendido actividades en su Facultad de Ingeniería tras la muerte de un estudiante dentro de las instalaciones universitarias. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí está investigando el caso y ha encontrado pruebas que sugieren que podría tratarse de un suicidio, pero las autoridades aún no han emitido un informe oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 12:27 PM.
En México y editada el 09/09/2026 12:33 PM.