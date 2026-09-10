Colosio defiende su origen sonorense y acusa a Morena de “espionaje político”

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La presentación de documentos personales y la denuncia de uso indebido de recursos encienden la disputa por la candidatura estatal. Una estrategia de descalificación que traslada la batalla legislativa al terreno de la identidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 09:08 AM.
En México y editada el 10/09/2026 09:13 AM.