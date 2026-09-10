Diputada de Morena Vuelve A Prometer Café Veracruzano En Marte Con Proyecto Ares

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La diputada de Morena Victoria Gutiérrez Pérez volvió a hablar sobre su proyecto para llevar café veracruzano hasta Marte, lo que ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 11:30 AM.
En México y editada el 10/09/2026 11:39 AM.