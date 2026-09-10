Diputada de Morena Vuelve A Prometer Café Veracruzano En Marte Con Proyecto Ares

La promesa de llevar café veracruzano hasta Marte vuelve a formar parte del discurso de Victoria Gutiérrez Pérez, diputada de Morena. Esta semana defendió públicamente el llamado "Proyecto Ares", lo que no es la primera vez que hace esto. Hace un año, en septiembre de 2025, ya había señalado que científicos veracruzanos habían construido una nave espacial con el mismo propósito, declaración que generó cuestionamientos sobre su veracidad.
De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez Pérez, quien preside la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en el Congreso de Veracruz, el proyecto sería obra de científicos originarios de Xalapa y contemplaría metas ambiciosas. La legisladora afirmó también que el proyecto es conocido por gobiernos como los de Estados Unidos, China y Rusia, y planteó que su desarrollo podría otorgarle a México una "soberanía espacial".
Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a declaraciones de la diputada y no han sido confirmadas por instituciones científicas o dependencias gubernamentales. Esta no es la primera vez que Gutiérrez Pérez habla del tema. En septiembre de 2025, ya había generado atención mediática al asegurar que científicos veracruzanos habían construido una nave espacial con el propósito de enviar café a Marte.
Un año después, el planteamiento reapareció con nuevos elementos —terraformación, agricultura marciana y supuesta expedición— pero sin evidencia técnica adicional para sustentar los alcances descritos por la diputada. De acuerdo con información difundida por el medio Infórmate y más, la versión del proyecto plantea metas considerablemente más modestas que las expuestas por Gutiérrez Pérez.
La legisladora planea invitar a medios de comunicación a conocer el taller donde se encuentra la nave en construcción, así como a los científicos que trabajan en el proyecto con recursos propios. Por ahora, el Proyecto Ares se mantiene como un tema en discusión pública, sostenido principalmente en las declaraciones de la propia legisladora, sin verificación independiente sobre su existencia ni viabilidad.