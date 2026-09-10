INE da banderazo oficial al Proceso Electoral Federal 2026-2027 con presencia de SEGOB

El Instituto Nacional Electoral dio el banderazo oficial al proceso electoral federal 2026-2027 este jueves 10 de septiembre, rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027. La ceremonia en la sede central estuvo marcada por la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.Esta presencia generó inmediatos cuestionamientos, ya que se señala como un hecho sin precedentes en las últimas tres décadas. La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala defendió la asistencia como parte de la práctica institucional de invitar a los tres poderes de la Unión, calificando la representación del Ejecutivo como una bienvenida normalidad.El pleno del Consejo General también reunió a dirigentes de partidos políticos, incluyendo al líder del PRI, Alejandro Moreno, quien aseguró que su organización exigirá el respeto a la ley con firmeza. El proceso culminará con la renovación de más de 19 mil cargos públicos, destacando la totalidad de la Cámara de Diputados.Taddei enfatizó que la democracia no debe darse por sentada ni convertirse en un acto rutinario. Ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones, sentenció la funcionaria ante un auditorio que ya mide cada segundo de la cuenta regresiva electoral.