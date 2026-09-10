INE da banderazo oficial al Proceso Electoral Federal 2026-2027 con presencia de SEGOB

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Un gesto protocolario rompe con décadas de tradición institucional en la antesala de una jornada comicial decisiva. La señal enviada desde el poder ejecutivo reaviva el debate sobre los límites de la neutralidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 10:51 AM.
En México y editada el 10/09/2026 11:13 AM.