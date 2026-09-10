Norbert se intensificó en tormenta tropical y aleja a México su peligro

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La depresión tropical Catorce-E dio origen a la tormenta tropical Norbert en el océano Pacífico y se desplaza hacia el oeste, alejándose de Baja California Sur. Aunque su trayectoria contempla fortalecerse e incluso convertirse en huracán, no representa peligro para México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 11:49 AM.
En México y editada el 10/09/2026 11:57 AM.