Norbert se intensificó en tormenta tropical y aleja a México su peligro

La depresión tropical Catorce-E ganó organización entre la tarde del miércoles 9 y la madrugada del jueves 10 de septiembre. A las 15:00 horas del miércoles era una depresión tropical con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, pero doce horas después aumentaron a 65 kilómetros por hora, lo suficiente para ser clasificada como tormenta tropical y recibir el nombre de Norbert.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Norbert no representa peligro para México debido a su distancia y trayectoria. El sistema se encuentra lejos de Baja California Sur y su movimiento hacia el oeste ocasionará que se aleje gradualmente del territorio nacional durante los próximos días.
La trayectoria pronosticada no contempla que el centro del ciclón se aproxime o ingrese a las costas mexicanas. Tampoco se emitieron zonas de prevención o vigilancia para la península de Baja California. El aviso del SMN no atribuye lluvias, viento u oleaje en el territorio nacional a Norbert.
Aunque el ciclón no represente una amenaza directa, las autoridades mantendrán vigilancia sobre su evolución hasta que pierda fuerza o se desplace fuera del área de seguimiento meteorológico. Los pronósticos de trayectoria e intensidad pueden experimentar modificaciones, por lo que habitantes y embarcaciones deben consultar las actualizaciones oficiales de la Conagua y evitar basarse en publicaciones no verificadas.
El SMN contempla que Norbert permanezca como tormenta tropical durante los próximos tres días y aumente gradualmente la velocidad de sus vientos. Su trayectoria prevista es hacia el oeste, alejándose de México.